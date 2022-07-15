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    Новини

    Канада ввела нові санкції проти російської нафтохімії та промисловості

    Канада ввела нові санкції проти Росії - Канада ввела нові санкції проти російської нафтохімії та промисловості
    Канада ввела нові санкції проти Росії
    фото з відкритих джерел

    Обмеження торкнуться нафтогазового, хімічного та промислового секторів економіки

    Канадський уряд ввів чергові санкції проти нафтогазового та хімічного секторів російської економіки, а також вперше проти російської промисловості, повідомляється на сайті канадського МЗС.

    «14 липня 2022 року Канада внесла додаткові поправки до положень про особливі економічні заходи (Росія), які забороняють надання двох виробничих послуг російській нафтогазовій, хімічній та обробній промисловості», – зазначено в повідомленні.

    Зокрема, громадянам та компаніям Канади наразі заборонено надавати послуги з виробництва автомобілів, причепів та напівпричепів, комп'ютерної, електронної та оптичної продукції, електрообладнання та металевих виробів.

    Крім того, під заборону потрапили постачання та виробництво наземного транспорту та трубопроводів.

    Канадські підприємства мають 60 днів для того, щоб завершити раніше укладені контракти.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ потрібен якнайшвидше.

    На початку липня глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем підготовку сьомого пакету санкцій проти РФ.

    Президент США Джо Байден і його колеги з G7 погодили заборону на імпорт нового золота з Росії, оскільки вони розширюють санкції проти Москви за її війну проти України.

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    Теги: росія окупанти США авіація санкції Канада війна вантажівки Україна окупація золото #stoprussia
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    Канада ввела нові санкції проти російської нафтохімії та промисловості