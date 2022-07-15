  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
  4. Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ
рус
    Новини

    Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ

    Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ

    Правоохоронці продовжують ретельно відслідковувати факти можливої колабораційної діяльності

    Ракетний обстріл Вінниці 14 липня розслідує 12 слідчо-оперативних груп Національної поліції України і представники слідчих підрозділів СБУ.

    Про це в ефірі українських телеканалів розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

    Він додав, що правоохоронці продовжують ретельно відслідковувати факти можливої колабораційної діяльності.

    «Не готовий наразі оприлюднювати інформацію про затримання можливих коригувальників цього теракту у Вінниці. І слідчі, і оперативні служби працюють. Як тільки це дозволить таємниця слідства – відповідна інформація буде оприлюднена громадськості», – пояснив Єнін.

    Нагадаємо, рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг.

    Як повідомлялося, жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

    Зазначимо, російські телеграм-канали вже поширили фейкову інформацію, що російські ракети влучили не в центр мирного міста, а «у військову частину».

    Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти теракт СБУ війна обстріл Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ