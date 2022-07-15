Теракт у Вінниці розслідують 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції і представники СБУ

Правоохоронці продовжують ретельно відслідковувати факти можливої колабораційної діяльності

Ракетний обстріл Вінниці 14 липня розслідує 12 слідчо-оперативних груп Національної поліції України і представники слідчих підрозділів СБУ.

Про це в ефірі українських телеканалів розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

Він додав, що правоохоронці продовжують ретельно відслідковувати факти можливої колабораційної діяльності.

«Не готовий наразі оприлюднювати інформацію про затримання можливих коригувальників цього теракту у Вінниці. І слідчі, і оперативні служби працюють. Як тільки це дозволить таємниця слідства – відповідна інформація буде оприлюднена громадськості», – пояснив Єнін.

Нагадаємо, рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг.

Як повідомлялося, жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

Зазначимо, російські телеграм-канали вже поширили фейкову інформацію, що російські ракети влучили не в центр мирного міста, а «у військову частину».

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.

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