Німеччина виділить додаткові 2,4 млрд євро на допомогу українським біженцям

Наразі близько 360 000 українців зареєструвалися у системі соціального забезпечення Німеччини,

Цього року у німецькому бюджеті передбачені додаткові 2,4 мільярди євро на допомогу біженцям з України.Про це сказав міністр праці Німеччини Губертус Гайль, пише німецьке RND.

Він зазначив, що наразі близько 800 000 людей з України знайшли притулок в Німеччині, з них 30% — віком до 14 років.

Як пише Reuters, бюро праці Німеччини минулого місяця повідомило про зростання безробіття, оскільки українські біженці реєструються у бюро в пошуках роботи.

Гайль сказав, що наразі близько 360 000 українців зареєструвалися у системі соціального забезпечення Німеччини, з них 260 тисяч шукають роботу.

За даними ООН, станом на 12 липня з України виїхали понад 9,1 мільйонів людей. Більшість із них поїхали до Польщі – 4,6 мільйона громадян. Також ООН наводить дані, що понад 1,6 млн українців виїхали в росію. Зазначимо, що українська влада фіксує депортацію громадян до рф із захоплених територій.

В ООН зазначають, що 3,5 мільйонів українців, які в’їхали в Україну з початку повномасштабної війни, не обов’язково остаточно повертаються. У повідомленні наголошують, що ситуація в країні залишається нестабільною та непередбачуваною.