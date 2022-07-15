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    Новини

    Німеччина виділить додаткові 2,4 млрд євро на допомогу українським біженцям

    Німеччина виділить додаткові 2,4 млрд євро на допомогу українським біженцям - Німеччина виділить додаткові 2,4 млрд євро на допомогу українським біженцям
    Німеччина виділить додаткові 2,4 млрд євро на допомогу українським біженцям

    Наразі близько 360 000 українців зареєструвалися у системі соціального забезпечення Німеччини,

    Цього року у німецькому бюджеті передбачені додаткові 2,4 мільярди євро на допомогу біженцям з України.
    Про це сказав міністр праці Німеччини Губертус Гайль, пише німецьке RND.

    Він зазначив, що наразі близько 800 000 людей з України знайшли притулок в Німеччині, з них 30% — віком до 14 років.

    Як пише Reuters, бюро праці Німеччини минулого місяця повідомило про зростання безробіття, оскільки українські біженці реєструються у бюро в пошуках роботи.

    Гайль сказав, що наразі близько 360 000 українців зареєструвалися у системі соціального забезпечення Німеччини, з них 260 тисяч шукають роботу.

    За даними ООН, станом на 12 липня з України виїхали понад 9,1 мільйонів людей. Більшість із них поїхали до Польщі – 4,6 мільйона громадян. Також ООН наводить дані, що понад 1,6 млн українців виїхали в росію. Зазначимо, що українська влада фіксує депортацію громадян до рф із захоплених територій.

    В ООН зазначають, що 3,5 мільйонів українців, які в’їхали в Україну з початку повномасштабної війни, не обов’язково остаточно повертаються. У повідомленні наголошують, що ситуація в країні залишається нестабільною та непередбачуваною.

    Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна безробіття притулок біженці окупація #stoprussia
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    Німеччина виділить додаткові 2,4 млрд євро на допомогу українським біженцям