Окупанти із гранатометів обстріляли Кримське на Донбасі



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Окупаційні війська обстріляли Кримське на Донбасі Фото: khpg.org

У Великдень на лінії розмежування на Донбасі неспокійно

28 квітня окупаційні війська один раз обстріляли позиції Збройних сил України. Про це повідомив полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу в неділю, передає «Укрінформ» з посиланням на Міноборони.

«Від початку поточної доби станом на 12:00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 провокаційний обстріл. З 04:30 ворог застосував гранатомети різних систем по наших оборонцях Кримського. Наші захисники дали адекватну відповідь», - сказав Гуцуляк.

Він наголосив, що підрозділи Об’єднаних сил мужньо та пильно перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій з боку російсько-окупаційних військ на лінії бойового зіткнення.

Як повідомляв «Главком», за попередню добу збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Поранено двох військових.