Терористи біля Мар'їнки відкрили вогонь по українських позиціях



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Бойовики на Донбасі 2 серпня застосували міномети

На Донбасі бойовики двічі обстріляли позиції українських військовослужбовців в районі проведення Операції Об'єднаних сил у четвер, 2 серпня. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Режим припинення вогню бойовики порушували протягом поточної доби з 7:00 до 18:00 години. Важке озброєння не застосовувалося.

«Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка», - повідомили в прес-центрі.

Зазначається, що втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.