Доба на Донбасі: 14 обстрілів, двоє військових поранені
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За даними розвідки, 27 квітня трьох окупантів було знищено, шість – поранено
За добу збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Поранено двох військових.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.
Ворог також обстрілював наших захисників з зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:
- з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Павлопіль;
- з зенітних установок, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села Чермалик;
- двічі з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів Новоселівка Друга і Пищевик;
- тричі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Красногорівка, Лебединське і Піски;
- тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Лебедиське і Новотроїцьке
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник тричі обстріляв позиції українських захисників:
- зі станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Луганське;
- двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Південне та Новоолександрівка.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 27 квітня трьох окупантів було знищено, шість – поранено.
Також зазначається, що від початку поточної доби ворог з гранатометів різних систем обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування «Північ». Внаслідок цього обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил теж отримав поранення.
«На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються», - додали у штабі ООС.