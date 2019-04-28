Доба на Донбасі: 14 обстрілів, двоє військових поранені



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За даними розвідки, 27 квітня трьох окупантів було знищено, шість – поранено

За добу збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Поранено двох військових.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

Ворог також обстрілював наших захисників з зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Павлопіль;

з зенітних установок, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села Чермалик;

двічі з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів Новоселівка Друга і Пищевик;

тричі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Красногорівка, Лебединське і Піски;

тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Лебедиське і Новотроїцьке

зі станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Луганське;

двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Південне та Новоолександрівка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник тричі обстріляв позиції українських захисників:

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 27 квітня трьох окупантів було знищено, шість – поранено.

Також зазначається, що від початку поточної доби ворог з гранатометів різних систем обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування «Північ». Внаслідок цього обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил теж отримав поранення.

«На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються», - додали у штабі ООС.