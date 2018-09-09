Окупанти обстріляли з мінометів військових поблизу Водяного



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Українські військові

Втрат серед військових не допущено

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Порушуючи Мінські домовленості, сьогодні ворог застосовував міномети калібру 82 мм.

Протягом дня наші позиції були обстріляні з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районах населених пунктів Кримське, Золоте, Південне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське. По оборонцях Кримського, крім того, вівся прицільний вогонь з озброєння бойової машини піхоти. А позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного окупанти обстріляли з мінометів.

У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти 25 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.