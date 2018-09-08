Ситуація на Донбасі: Окупанти гатили з гранатометів та великокаліберних кулеметів



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Український військовий

З початку доби втрат серед військових не допущено

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Золоте, Мар'їнка, Гнутове та Лебединське.

Внаслідок бойових дій протягом дня втрат не допущено.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Малинове, Щастя, Кримське, Оріхове, Катеринівка, Луганське, Світлодарськ, Південне, Новгородське, Опитне, Авдіївка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Водяне.

Під час ведення бойових дій протягом минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення.

Пізніше стало відоме ім’я військовослужбовця ЗС України, який загинув унаслідок бойових дій 7 вересня. У бою під Горлівкою поліг 20-річний Владислав Карпун із Полтавщини.