Окупанти на Донбасі активізувались: поповнюють боєкомплект передових підрозділів



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Фото: Укрінформ

Боєкомплект передових підрозділів гібридної армії окупаційне командування поповнює боєприпасами для стрілецької зброї, артилерійських систем і мінометів

Командування російсько-окупаційних військ підвищує рівень готовності до застосування підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів збройних сил РФ. Зокрема, проводяться заходи з перевірки наявності матеріальних засобів та уточнюються потреби щодо їх постачання за умови активізації бойових дій. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

«Противник активізував заходи з поповнення боєкомплекту передових підрозділів боєприпасами для стрілецької зброї, артилерійських систем і мінометів», - повідомляє військова розвідка.

Напередодні, бойовики на Донбасі підсилюють провокаційні обстріли на ділянках вздовж лінії розмежування, де не відбувається розведення військ.

Крім того, на передову з боку окупантів прибувають розвідувальні підрозділи, укомплектовані військовослужбовцями, більшість з яких цього року пройшли підготовку у навчальних центрах на території Росії та мають досвід диверсійно-розвідувальної діяльності, у тому числі з мінування місцевості, підриву об’єктів та коректування артилерійського вогню.

Як повідомлялось, у четвер, 14 листопада, бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил із гармат: один боєць загинув.