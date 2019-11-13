Бойовики на Донбасі підсилюють провокаційні обстріли, - розвідка Міноборони



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Фото: Укрінформ

За даними військової розвідки, бойовики підсилюють передові підрозділи розрахунками протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів і снайперськими групами

На Донбасі окупаційне командування збройних сил Російської Федерації активізувало зусилля щодо дестабілізації обстановки за рахунок обстрілів за межами розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними військової розвідки, для здійснення провокаційних обстрілів позицій Об'єднаних сил бойовики підсилюють передові підрозділи розрахунками протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів і снайперськими групами.

«Крім того, на передову прибувають розвідувальні підрозділи, укомплектовані військовослужбовцями, більшість з яких в цьому році пройшли підготовку в навчальних центрах на території Росії і мають досвід диверсійно-розвідувальної діяльності, у тому числі за мінування місцевості, підриву об'єктів і коригування артилерійського вогню», - повідомляє розвідка Міноборони.

Як повідомлялось, у вівторок, 12 листопада, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 12 листопада, поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали два військовослужбовця Об'єднаних сил.

Нагадаємо, одному з поранених під Новотроїцьким відірвало стопу й перебило гомілку, в іншого - відкритий перелом колінного суглоба й множинні вогнепальні осколкові поранення ноги.

Також повідомлялося, що у вівторок внаслідок обстрілу було поранено комбрига 128-ї гірсько-штурмової бригади – полковника Євгена Коростельова, він доставлений до шпиталю.