Новолуганське двічі з початку доби потрапило під ворожий вогонь (мапа боїв)



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Ілюстративне фото ООС

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил упродовж поточної доби не було

Російсько-окупаційні війська станом на 12.00 чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Луганському напрямку. Втрат серед українських захисників немає. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Станом на 12.00 13 листопада російсько-окупаційні війська порушили режим тиші чотири рази. Усі факти застосування противником зброї фіксувалися на Луганському напрямку, противник застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю», - повідомив речник.

Зокрема, за його словами, після опівночі противник упродовж 25 хвилин з боку населеного пункту Донецький вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Новотошківського. Окрім того, двічі з початку цієї доби ворожий вогонь вівся в районі населеного пункту Новолуганське та один раз неподалік Оріхового.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

За словами Шаравари, станом на зараз ситуація стабільна та цілком контрольована українськими захисниками.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил упродовж поточної доби не було.

Як повідомлялось, у вівторок, 12 листопада, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 12 листопада, поранень внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали два військовослужбовця Об'єднаних сил.

Нагадаємо, одному з поранених під Новотроїцьким відірвало стопу й перебило гомілку, в іншого - відкритий перелом колінного суглоба й множинні вогнепальні осколкові поранення ноги.

Також повідомлялося, що у вівторок внаслідок обстрілу було поранено комбрига 128-ї гірсько-штурмової бригади – полковника Євгена Коростельова, він доставлений до шпиталю.