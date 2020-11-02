Окупанти на Донбасі двічі обстріляли українських захисників з гранатометів

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає

Бойовики обстрілювали українських військовослужбовців біля Шумів та Старогнатівки

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 2 листопада, двічі обстріляли українських захисників біля Шумів та Старогнатівки. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що збройні формування РФ зранку в районі населеного пункту Шуми застосували протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю, а ближче до обіду вони вели вогонь із протитанкового гранатомета неподалік Старогнатівки.

«Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», – йдеться у повідомленні.

У пресцентрі наголосили, що на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже два гектари території та передано на знищення 10 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби російські найманці два рази порушили «тишу».

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков просить більшої присутності спостерігачів ОБСЄ на Донбасі.