Доба на Донбасі: російська найманці два рази порушили «тишу»

Постріли не становили загрози нашим військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника українські захисники зброю у відповідь не застосовували

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано

Упродовж минулої доби, 1 листопада, бойовики на Донбасі два рази порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, факт порушення режиму припинення вогню зафіксовано у вечірній час у районі населеного пункту Водяне, де ворог застосував стрілецьку зброю.

«Постріли не становили загрози нашим військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було», – заявили у штабі.

Окрім того, неподалік Водяного задокументовано проліт безпілотника противника типу «Квадрокоптер» із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил ворожий безпілотник було подавлено, що унеможливило його подальше використання.

Від початку поточної доби, 2 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

«Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи», – резюмується у звіті.