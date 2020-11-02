Малюська: на окупованому Донбасі спотворюють статистику народжуваності й смертності

Денис Малюська: українська сторона не може встановити точні статистичні дані на окупованій території

Боротьбі з фальсифікаціями даних заважає бюрократична система

На окупованих територіях Донбасу чиновники масово фальсифікують дані про смерті й народження для неправомірного переоформлення нерухомості або отримання допомоги.

Про це «Радіо Свобода» заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

При цьому він підкреслив, що достовірно перевірити це неможливо.

«Наприклад, реєструють смерть, щоб переоформити нерухомість неправомірно, або народження з тим, щоб отримати допомогу. У нас немає можливості докладно і з надійністю перевірити документи, що подаються на реєстрацію і відповідні процеси пройти. Відповідно, ми виявили досить велику кількість сфальсифікованих даних», – сказав Малюська.

Міністр зазначив, що боротьбі з фальсифікаціями даних заважає бюрократична система.

«Для подачі позовів необхідно сплатити мито. Причому мова йде про кілька мільйонів. А у нас таких грошей в бюджеті зараз поки не заплановано», – сказав Малюська.

Він висловив надію, що такий «бюрократичний аспект» з часом виправиться.

«Просто я до того, що насправді у нас вже є проблеми з тим, щоб проводити належним чином реєстраційні дії відносно жителів окупованої території», – додав міністр юстиції.