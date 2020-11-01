Ексрегіонал, який підтримував «референдум», став депутатом на Донеччині

Про те, що Владислав Лук’янов підтримував «референдум» на Донбасі, раніше писав журналіст Денис Казанський

Владислав Лук’янов став депутатом Бахмутської міської ради

Колишній нардеп від «Партії регіонів», нині член партії «Опозиційна платформа-За життя» Владислав Лук’янов став депутатом Бахмутської міської ради в Донецькій області.

Це вказано на сайті Центральної виборчої комісії.

Відповідно до даних ЦВК, за Лук’янова проголосували 287 виборців (46,81% від квоти). Більше з-поміж усіх депутатів від ОПЗЖ голосували тільки за Артура Радковського.

Про те, що Владислав Лук’янов підтримував «референдум» на Донбасі, раніше писав журналіст Денис Казанський.

За його словами, ексрегіонал «виступав на мітингу під прапорами сепаратистів, підтримував референдум щодо відділення Донбасу від України, розповідав про те, як застерігав бійців Збройних сил застосовувати силу проти «свого народу».

З 2006 року Лук’янов був депутатом V, VI та VII скликань Верховної Ради, був членом фракції Партії регіонів і заступником голови Комітету з питань фінансів і банкової діяльності. Минулого року він балотувався до громадської ради при Київській міськадміністрації.

До слова, мер Бахмута переобрався на сьомий термін.

Раніше у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні.

Крім того, 19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська.