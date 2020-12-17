Путін пригрозив нарощувати «підтримку» Донбасу

Володимир Путін заявив, що стосунки України та Росії більше залежать від української сторони

Конфлікт на Донбасі рано чи пізно буде врегульовано – заявив Путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що буде нарощувати «підтримку» окупованих територій Луганської та Донецької областей. Про це він повідомив під час пресконцеренції 17 грудня.

«Конфлікт на Донбасі рано чи пізно буде врегульовано. Залишається запитання, коли», – наголосив лідер країни-агресорки.

Також Путін заявив, що мінські угоди щодо врегулюванню на Донбасі не буде переглянуто без прямого діалогу України з бойовиками з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Мовляв, Київ не зможе їх змінити в односторонньому порядку.

Також Путін стверджує, що українська влада нібито публічно заявляє про те, що не збирається виконувати мінські угоди.

«Ставиться питання про перегляд їх основних положень. А я хочу звернути вашу увагу на те, що мінські угоди підтверджені відповідною резолюцією Радбезу ООН, а значить набули чинності міжнародного закону. Тому в односторонньому порядку нічого переглянути не вдасться. Треба з повагою ставитися до іншої сторони, яка підписала цей документ, а саме до представників Донбасу», - додав Путін.

Зазначимо, що Кремль постійно «допомагає» своїм найманцям на сході України зброєю та військовою технікою. Від самого початку вторгнення РФ поставляє на окупований Донбас так звані гуманітарні конвої, які забезпечують російських військових усім необхідним для ведення війни.

Також нагадаємо, що під мінських угодами від 12 лютого 2015 року стоять підписи представників Росії, України і ОБСЄ, а також вже колишніх ватажків «республік» Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького без вказівки їх статусу.

Росія періодично наголошує на необхідності прямого діалогу України з представниками окупаційної влади, однак Київ називає їх маріонетками та вважає за краще обговорювати врегулювання з Москвою.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що розвиток відносин Росії та України залежить від офіційного Києва. На його думку, нинішньому керівництву України нібито не вистачає «політичної мужності».