У бойовиків забрали тіло українського бійця, але причин смерті не знають

Делегація пише, що військовий потрапив до бойовиків «за невстановленими обставинами»

Штаб повернув тіло українського військового, який потрапив на підконтрольну російськими окупантами територію ще 14 грудня. Про це повідомляє українська делегація в ТКГ в Telegram.



Наразі причини смерті бійця ще з’ясовуються. Делегація пише, що військовий потрапив до бойовиків «за невстановленими обставинами».



Повернути загиблого допомогли міжнародні посередники і група «Евакуація 200».

Минулої доби, 16 грудня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував наших воїнів неприцільними обстрілами впродовж всієї доби.

4 грудня на Донбасі в районі Луганського український військовослужбовець дістав поранення внаслідок пострілу ворожого снайпера.

Раніше Служба безпеки України оголосила у міжнародний розшук трьох бойовиків незаконного збройного угруповання «ДНР»