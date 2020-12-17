На Донбасі бойовики обстріляли з гранатомета українські позиції поблизу Водяного

На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував наших воїнів неприцільними обстрілами впродовж всієї доби

Минулої доби, 16 грудня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував наших воїнів неприцільними обстрілами впродовж всієї доби.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» два обстріли було зафіксовано поблизу Водяного, що на Приазов’ї. Тут ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та ручних протитанкових гранатометів», – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» було зафіксовано одне порушення припинення вогню неподалік населеного пункту Шуми. Тут противник також застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети.

«Вогневі провокації російсько-окупаційних військ не мали загрози для наших воїнів, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», – зазначили в штабі ООС.

Від початку поточної доби, 17 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного окупанти вели вогонь з міномету 82-го калібру, підствольного гранатомету та ручного протитанкового гранатомету.

«Провокація противника не становила загрози для наших воїнів, вогонь у відповідь не відкривався. Бойових втрат та поранень – немає», – резюмували в штабі ООС.