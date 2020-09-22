Окупанти на Донбасі від початку доби дотримувалися «тиші»



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Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються режиму припинення вогню в повному обсязі

Рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури

Російські окупаційні війська від початку доби 22 вересня станом на 17:00 не обстрілювали позиції Об'єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 22 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються режиму припинення вогню в повному обсязі. У разі зміни оперативної обстановки українські військові готові дати гідну відсіч ворогу.

За інформацією пресслужби, рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Зокрема, упродовж останньої доби було відремонтовано 15 будинків, на інших 15 об’єктах роботи тривають.

Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 8 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 81 знайдений вибухонебезпечний предмет.

Як повідомлялося, за сім місяців цього року через війну на Донбасі загинули 18 мирних жителів.

Нагадаємо, 21 вересня російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі поблизу населених пунктів Мар’їнка та Водяне. Втрат серед українських захисників немає.