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    Російські окупанти на Донбасі сьогодні тричі порушили «режим тиші»

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    Неподалік Мар&rsquo;їнки ворог здійснив три постріли з гранатомета - Російські окупанти на Донбасі сьогодні тричі порушили «режим тиші»
    Неподалік Мар’їнки ворог здійснив три постріли з гранатомета

    Ворог вів провокативний обстріл українських захисників

    Від початку поточної доби, 21 вересня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил. 

    «Так, неподалік Мар’їнки ворог провокував наших військових пострілами зі стрілецької зброї, а згодом здійснив три постріли з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2. Неприцільний вогонь зі стрілецької зброї у бік наших позицій зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне», - йдеться в повідомленні.

    Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

    Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів немає.

    Також повідомляється, що свої завдання за призначенням у районі проведення операції виконують підрозділи й інших складових сил оборони.

    Так, рятувальники Об’єднаних сил для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

    Упродовж доби вони відремонтували 3 будинки, на 8 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 2 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 14 знайдених вибухонебезпечних предметів.

    Нагадаємо, що минулої доби, 20 вересня, на ділянках відповідальності наших бригад задокументоване одне порушення режиму припинення вогню. 

    Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що питання миротворців на Донбасі відкладене, але не зняте.

    бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Операція Об’єднаних сил
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