Російські окупанти на Донбасі сьогодні тричі порушили «режим тиші»
Ворог вів провокативний обстріл українських захисників
Від початку поточної доби, 21 вересня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
«Так, неподалік Мар’їнки ворог провокував наших військових пострілами зі стрілецької зброї, а згодом здійснив три постріли з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2. Неприцільний вогонь зі стрілецької зброї у бік наших позицій зафіксовано поблизу населеного пункту Водяне», - йдеться в повідомленні.
Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.
Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів немає.
Також повідомляється, що свої завдання за призначенням у районі проведення операції виконують підрозділи й інших складових сил оборони.
Так, рятувальники Об’єднаних сил для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури.
Упродовж доби вони відремонтували 3 будинки, на 8 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 2 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 14 знайдених вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, що минулої доби, 20 вересня, на ділянках відповідальності наших бригад задокументоване одне порушення режиму припинення вогню.
Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що питання миротворців на Донбасі відкладене, але не зняте.