Якщо Зеленський не звільняє Фокіна, значить поділяє його риторику щодо Донбасу – Геращенко



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Не існує ніяких заяв Фокіна. В ТКГ не може бути самодіяльності. Всі учасники цих перемовин отримують дуже чіткі директиви, особисто від президента Зеленського і від МЗС, - Геращенко

Фокін додумався вже сказати як представник української переговорної сторони в Тристоронній контактній групі про те, що Україна напала на Україну через українську мову, - народна депутатка

Не існує ніяких «заяв Фокіна», ТКГ працює за чіткими директивами президента України. І якщо Зеленський не звільняє Фокіна за його висловлювання – це означає, що він поділяє таку риторику. Про це у відеозверненні заявила співголова фракції «Європейська солідарність», уповноважена президента України з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях (2014-2019 рр) Ірина Геращенко.

«У черговий раз суспільство перезбуджено обговорює чергові недолугі заяви Фокіна, який додумався вже сказати як представник української переговорної сторони в Тристоронній контактній групі про те, що Україна напала на Україну через українську мову.

В цей час, коли суспільство справедливо критикує ці недолугі заяви, українська влада, яка стоїть за цими заявами, ще раз демонструє, що вона не має жодної стратегії і тактики звільнення окупованих територій Донбасу», – говорить Геращенко.

«Перше. Не існує ніяких заяв Фокіна. В ТКГ не може бути самодіяльності. Всі учасники цих перемовин отримують дуже чіткі директиви, особисто від президента Зеленського і від МЗС. І ми не бачимо, насправді, реакції самого Зеленського на ці чергові заяви «дедушки Фокіна», якого делегувала до ТКГ його внучка.

А це означає, що Зеленський поділяє цю риторику. В інакшому випадку він давно мав звільнити Фокіна», – переконана Ірина Геращенко.

«Друге. В цей час, коли ми чуємо знову і знову про те, що має зробити Україна, зовсім зникла з порядку денного риторика, а що ж має зробити Російська Федерація. Це Російська Федерація не виконує Мінські угоди. Вона не виконує ключовий безпековий блок, вона не виконує домовленості саміту в Нормандському форматі минулого грудня, щодо допуску міжнародних гуманітарних місій, зокрема, і комітету Червоного хреста до окупованих територій. Росія не звільнила всіх заручників. І Україна, коли сьогодні говорить, що бореться за звільнення всіх на всіх і говорить про сто людей, навіть не називає жодного прізвища. Чому? Чому п’ять попередніх років вся країна знала прізвища героїв? Ми всі вболівали, боролися за Сенцова, Кольченка, Сущенка, Асєєва, Жемчугова, Варфоломеєву. Ми знали всіх заручників на окупованих територіях в окупованому Криму і тюрмах РФ. А сьогодні це обезличений список. Нам говорять про 100 осіб. Чому ви не називаєте прізвища. Хто сьогодні взагалі цим займається?», – зауважує Геращенко.

Вона наголошує, що переговорна група з української сторони забула про вимоги до РФ – про необхідність безпекового блоку, як ключового у виконанні Мінських угод.

«Ще і ще раз хочемо звернутися до влади – суспільство заслуговує на те, щоб почути вашу стратегію і тактику звільнення окупованого Донбасу», – закликала співголова фракції «Європейська Солідарність».

«Перше: поверніться до дорожньої карти, яка була узгоджена в рамках консультацій нормандського формату на рівні радників президентів і канцлера. Саме в цій дорожній карті дуже чітко прописано почерговість блоків виконання мінських угод. Перший – це безпековий. Потім гуманітарний, і тільки після того можна переходити до політичного», – нагадує Ірина Геращенко.

«Друге: це ненормально, що сьогодні міністерство закордонних справ і парламент взагалі виключені з політичного процесу, з того, що відбувається у Мінську. А директиви, як ми бачимо, Фокіну узгоджуються десь на кухні з його онучкою», – говорить Геращенко.

«Третє: абсолютно ненормально, коли українська сторона щодня набирає на себе все нові й нові зобов’язання по мінським угодам. Вже підписали формулу Штайнмаєра, якою зобов’язують на безстроковій основі прийняти особливості місцевого самоврядування на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Хоча ми приймали цей закон лише на три роки.

Вже говорять про весь Донбас, а не тільки про окуповані території.

Власне все це неприпустимо», – переконана Геращенко.

«Ну і ключове. Насправді ми чекаємо від Зеленського в рамках ювілейної зараз сесії Генеральної асамблеї ООН, що в своїй промові ви, пане Зеленський, згадаєте про вимогу до світу направити миротворчу місію на окуповані території Донбасу.

Більше того, Президент Порошенко вже узгодив свого часу з Генеральним секретарем ООН направлення оціночної місії на Донбас для того, щоб пришвидшити процес направлення туди миротворців», – нагадала співголова фракції.

«Згадайте все це – і дорожню карту, і необхідність миротворців. І тоді можливо у вас з’явиться стратегія і тактика як звільняти Донбас», – припускає Ірина Геращенко.

Вона наголосила – для того, щоб боротися за окуповані території в політико-дипломатичний спосіб, їх звільняти, ми все одно маємо мати сильну армію і сильну дипломатичну службу. «Зараз дискутується проект бюджету на 2021 рік. А чи знаєте ви, що в цьому бюджеті на 200% збільшено фінансування міністерства молоді і спорту – і тільки на 7%, це менше ніж рівень інфляції, піднімаються видатки на міністерство закордонних справ?

І так само абсолютно не піднімаються видатки на сектор безпеки і борони. Чому так? Чому ми будуємо поліцейську державу, а при цьому забуваємо про те, що ми – воююча країна, де має бути сильна армія, сильна дипломатія і для цього вони мають бути мотивовані? Згадайте про це, ви ж Верховний Головнокомандувач», – закликала Геращенко Володимира Зеленського.

Як повідомлялося 22 вересня, Фокін запропонував створити міжнародний тимчасовий уряд в ОРДЛО.

Нагадаємо, Фокін наполягає на загальній амністії, адже «без цього не буде миру на Донбасі».

Раніше перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін в інтерв’ю одному з видань вже заявляв про загальну амністію, вибори та вирішення питання особливого статусу Донбасу.

Після таких заяв Фокіна запросили на комітет 15 вересня, де він мав бути. Напередодні Фокін підтвердив свою участь в засіданні комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування 29 вересня.



