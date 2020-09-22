  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Фокін запропонував створити міжнародний тимчасовий уряд в ОРДЛО

    • Розсилка
    Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін&nbsp; - Фокін запропонував створити міжнародний тимчасовий уряд в ОРДЛО
    Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін 

    Перш ніж проводити вибори, потрібно забезпечити безпеку, вважає Фокін

    Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін вважає, що на непідконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей необхідно створити міжнародний тимчасовий уряд.

    Про це Фокін заявив в інтерв'ю «Українському радіо».

    «Я цілком згоден із тим, що перш ніж проводити вибори, потрібно забезпечити безпеку. Тут немає питань. Але яким чином забезпечити безпеку – це повинні керівники країни думати. У якості одного із засобів я запропонував використовувати мандат Ради Безпеки ООН і утворити тимчасовий міжнародний уряд на територіях, які зараз не підконтрольні Україні», – зауважив Фокін.

    Нагадаємо, Фокін наполягає на загальній амністії, адже «без цього не буде миру на Донбасі».

    Раніше перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін в інтерв’ю одному з видань вже заявляв про загальну амністію, вибори та вирішення питання особливого статусу Донбасу.

    Після таких заяв Фокіна запросили на комітет 15 вересня, де він мав бути. Напередодні Фокін підтвердив свою участь в засіданні комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування 29 вересня.

    Донбас вибори ОРДЛО самоврядування окуповані території Вітольд Фокін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies