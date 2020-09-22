Фокін запропонував створити міжнародний тимчасовий уряд в ОРДЛО



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Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін

Перш ніж проводити вибори, потрібно забезпечити безпеку, вважає Фокін

Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін вважає, що на непідконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей необхідно створити міжнародний тимчасовий уряд.

Про це Фокін заявив в інтерв'ю «Українському радіо».

«Я цілком згоден із тим, що перш ніж проводити вибори, потрібно забезпечити безпеку. Тут немає питань. Але яким чином забезпечити безпеку – це повинні керівники країни думати. У якості одного із засобів я запропонував використовувати мандат Ради Безпеки ООН і утворити тимчасовий міжнародний уряд на територіях, які зараз не підконтрольні Україні», – зауважив Фокін.

Нагадаємо, Фокін наполягає на загальній амністії, адже «без цього не буде миру на Донбасі».

Раніше перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін в інтерв’ю одному з видань вже заявляв про загальну амністію, вибори та вирішення питання особливого статусу Донбасу.

Після таких заяв Фокіна запросили на комітет 15 вересня, де він мав бути. Напередодні Фокін підтвердив свою участь в засіданні комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування 29 вересня.