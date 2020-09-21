В окупованому Криму ще майже 30 поселень залишилися без води



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Через пересохлі свердловини воду в 29 сіл Північного Криму будуть доставляти цистернами

Північний Крим фактично залишився без води

Північна частина окупованого Росією Криму фактично залишилася без води: пересохли свердловини, що забезпечують водою 29 поселень.

Про це заявив так званий глава підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов, якого цитує «Новая газета».

«На ранок 21 вересня 29 населених пунктів переведені на режимне водопостачання або на підвезення води в зв'язку з тим, що дебет у свердловинах, скажімо так, зник», – сказав він.

Зазначається, що через пересохлі свердловини воду в 29 сіл Північного Криму будуть доставляти цистернами.

На «нараді» також обговорили, що в 39 поселеннях окупованого Криму, де з кінця серпня воду подають за графіком, спостерігаються збої в роботі системи водопостачання.

Зокрема, у багатьох районах Сімферополя через низький тиск жителі не отримують воду навіть належні дві години на добу. Наприклад, в 45 багатоповерхівках вода не піднімається вище п'ятого поверху.

Також «чиновники» визнали, що через введення графіка в зношеній системі водопостачання почалися регулярні поломки, які не дозволяють подавати воду вчасно. Крім цього, надходить безліч скарг від жителів: водопровідна вода в Сімферополі має жовто-коричневий відтінок.

Раніше в окупованому Криму жителі села Мирне Сімферопольського району залишилися без централізованого водопостачання через виснаження свердловини.

У вересні ще один район окупованого Криму перейде на обмежувальні заходи подачі води. Йдеться про Алушту, селище Партеніт і село Малий Маяк на півдні півострова.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський не підтримує ідею відновлення подачі води в окупований Крим з материкової частини України.

Як відомо, у Криму два водосховища опинилися на межі висихання.