Окупанти на Донеччині сьогодні гатили зі станкових гранатометів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Противник почав проявляти активність з настанням темряви

Російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил від початку доби. Втрат серед українських захисників наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку цієї доби до 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь тричі... Втрат із нашого боку не зафіксовано», - повідомив речник.

Зокрема, за словами Праути, на Луганському напрямку з 9.30 противник з ручних протитанкових гранатометів 20 хвилин вів вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Шуми, об 11.20 окупанти почали з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстрілювати опорні пункти українських військових у районі Причепилівки.

На Донецькому напрямку з 6.30 ворог обстрілював зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції Об'єднаних сил, які виконують бойові завдання поблизу Тарамчука.