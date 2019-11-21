На Донбасі троє українських військових постраждали від обстрілів бойовиків (мапа боїв)



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Фото: Андрій Дубчак, radiosvoboda.org

Окупанти обстріляли позиції українських підрозділів із протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів

На Донеччині з початку поточної доби, 21 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого постраждали три укариснких військовослужбовців. Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів із протитанкових ракетних комплексів (ПТРК), озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

По позиціях українських захисників російські окупаційні війська здійснили два обстріли у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ», а саме неподалік Шумів із протитанкового ракетного комплексу і біля Кіндрашівської-Нової - з підствольних гранатометів.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник також здійснив два обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил - біля Водяного з гармат БМП-1 і автоматичних гранатометів, а також неподалік Невельського з великокаліберних кулеметів.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

«Сьогодні, 21 листопада, бойові травми в результаті обстрілу отримали троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, розвідка зафіксувала збільшення інтенсивності проведення артилерійських навчань бойовиків поблизу ділянок розведення сил на Донбасі. У темну пору доби бойовики переміщують на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню від лінії розмежування.

Раніше у штабі ООС заявили, що «вибухи» під Петрівським могли влаштувати російські сапери. 19 листопада представники СММ ОБСЄ повідомили, що чули 22 вибухи в межах ділянки розведення сил поблизу Петрівського.