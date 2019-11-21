Окупанти вночі переміщують озброєння на нові позиції – розвідка



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Бойовики проводять інтенсивні тренування з управління вогнем артилерійських розрахунків

У темну пору доби бойовики переміщують на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню від лінії розмежування.

Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони.

«У темну пору доби приховано переміщується на нові позиції озброєння, яке підлягає відведенню від лінії розмежування. При цьому у залишених окопах противник розміщує несправну техніку, евакуацію якої намагатиметься видати за виконання домовленостей щодо її відведення. Для того, аби приховати ці «махінації», російське командування обмежило допуск представників ЗМІ до лінії розмежування під виглядом загрози обстрілів підрозділами Об’єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що командування ЗС РФ вживає заходів для запобігання зниження боєздатності передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Зокрема, зросла інтенсивність тренувань з управління вогнем артилерійських розрахунків підрозділів, розташованих поблизу ділянок розведення сторін.

Раніше у штабі ООС заявили, що «вибухи» під Петрівським могли влаштувати російські сапери.19 листопада представники СММ ОБСЄ повідомили, що чули 22 вибухи в межах ділянки розведення сил поблизу Петрівського.