Бойовики на Донбасі нападають на цивільних, командування «ДНР-ЛНР» покриває злочини, – розвідка



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Протягом минулого тижня на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях зросла кількість злочинів, скоєних окупантами

Окупанти на Донбасі скоюють військові злочини та правопорушення стосовно цивільного населення. При цьому військове командування противника покриває винуватців з метою недопущення зростання протестних настроїв серед населення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

«Командування російсько-окупаційних військ намагається запобігти зниженню мотивації особового складу до проходження військової служби у складі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ», – йдеться у повідомленні ГУР.

Так, під виглядом нібито підвищення рівня правового захисту російських військовослужбовців приховано запроваджені обмеження для т. зв. «військових правоохоронних органів» щодо реагування ними на скоєння військових злочинів та правопорушень, у т.ч. стосовно цивільного населення.

Як результат, протягом минулого тижня на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях зросла кількість злочинів, скоєних окупантами, зокрема:

13 липня найманці зі складу 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК у н.п. Ясенівський Луганської області підірвали ручну гранату у громадському місці, внаслідок чого постраждала місцева жителька;

14 липня військовослужбовець 11 окремого мотострілецького полку 1 АК вбив цивільну особу;

17 липня двоє військовослужбовців 11 окремого мотострілецького полку здійснили напад на цивільних осіб (батьки з дітьми) та завдали їм тяжких травм;

18 липня подібний випадок стався також в н.п. Єнакієво Донецької області, де військовослужбовцем 1 АК поранено двох осіб.

«При цьому у всіх випадках військове командування противника покриває винуватців з метою недопущення зростання протестних настроїв серед населення у районах дислокації підрозділів російсько-окупаційних військ», – додали у розвідці Міноборони.

Нагадаємо, Росія перекидає на окупований Донбас додаткові снайперські підрозділи.

Як повідомлялось, окупанти на Донбасі прискорили бойову підготовку своїх штабів та підрозділів, і при цьому через нехтування правилами безпеки наражають місцеве населення на небезпеку.

Крім того, бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах. Такі дії терористів ОРДЛО суттєво посилюють небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, на початку червня в одній з частин противника було обстріляно розташування власного передового підрозділу, внаслідок чого загинув російський військовослужбовець.

Розвідка також повідомляла, що випускників військових вузів РФ направлятимуть на Донбас для набуття бойового досвіду.