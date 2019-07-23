Окупанти один раз порушили хлібне перемир'я на Донбасі (мапа боїв)



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У вівторок, 23 липня, в зоні ООС втрат немає, українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Окупанти один раз у вівторок, 23 липня, порушили перемир'я, оголошене в зоні Операції Об'єднаних сил (ООС) із 21 липня. Про це на брифінгу сказав речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Він зазначив, що 22 липня режим припинення вогню дотримувався.

«Водночас, за наявною інформацією, сьогодні, 23 липня, ворог 1 раз застосував зброю по наших позиціях. Із 8:50 за напрямком із окупованого села Нижнє Лозове (Донецька область) супротивник протягом 10 хвилин вів прицільний вогонь із гранатометів і стрілецької зброї по наших захисниках села Луганське», - повідомив спікер Міноборони.

Втрат немає, українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Також Міноборони з посиланням на дані розвідки повідомляє, що російсько-окупаційні війська проводять заходи щодо подготвки до застосування артилерії. Зокрема, суттєво активізовано підготовку артилерійських підрозділів.

Як повідомлялось, Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) за участю представників ОРДЛО домовилися про так зване хлібне перемир'я на час збору врожаю з опівночі 21 липня за київським часом.