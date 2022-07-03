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    Новини

    Окупанти обстріляли Харківщину: є жертви та поранені

    Рашисти обстріляли села двох громад на Харківщині - Окупанти обстріляли Харківщину: є жертви та поранені
    Рашисти обстріляли села двох громад на Харківщині
    фото: Харківська обласна прокуратура

    Під обстріл потрапили села Дергачівської та Вільхівської громад

    У неділю, 3 липня, російські військові обстріляли Харківський район. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

    «Знову страждають мирні жителі та цивільна інфраструктура. Під обстрілами села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад», – написав він.

    Синєгубов додав, що за попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, 3 людини загинули, 1 жінка отримала поранення.

    Голова ОВА закликав жителів Харкова та Харківського району бути уважними, реагувати на сигнали тривоги.

    «Просимо жителів Харкова та Харківського району бути уважними та реагувати на сигнали тривоги. Без потреби не виходьте на вулиці!», – порадив очільник регіону.

    Нагадаємо, окупаційні війська Росії 3 липня здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по Слов’янську на Донеччині. Мер міста Вадим Лях повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих та поранених.

    Зазначимо, що перед цим стало відомо про обстріл окупантами з РСЗВ «Смерч» Краматорська.

    Генштаб вранці 3 липня звітував, що на Слов’янському напрямку росіяни обороняються. На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі Лисичанська та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки – успіху не мали.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Харківщину: є жертви та поранені