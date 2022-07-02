Обстріл Одещини: Румунія готова допомогти постраждалим

У розбомбленому росіянами санаторії відпочивали діти з Молдови.

Румунія готова надати допомогу постраждалим від російського ракетного обстрілу Одеської області, що стався в ніч із 30 червня на 1 липня. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Богдан Ауреску, передає digi24.ro.

«Ця жахлива ситуація, яка склалася через атаку російських військ на Одеський регіон, підтверджує, що ця війна не лише незаконна, а й аморальна, і має закінчитися якнайшвидше», – заявив Ауреску.

За даними видання, у розбомбленому росіянами санаторії відпочивали діти з Молдови. Ауреску додав, що підтримує зв'язок із колегами в Молдові, з'ясовуючи, яка допомога потрібна.

«Це ще одне грубе порушення міжнародного гуманітарного права, ще одне грубе порушення правил ведення війни, бойових дій. Оскільки міжнародне гуманітарне право забороняє цивільним особам бути об’єктами військових нападів, воно забороняє залучати цивільні об’єкти до бойових дій»,– додав він.

Як повідомлялося, база відпочинку в Одеській області, на яку обстріляли окупанти – Реабілітаційний центр для дітей, що належать Молдові.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 20 осіб. Ще 38 людей постраждали.

Як повідомлялося, в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.