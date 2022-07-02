Ранковий обстріл Миколаєва: рашисти випустили по місту 10 ракет із окупованої Херсонщини

Атаковано об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста

Російські окупанти вранці 2 липня випустили по Миколаєву 10 ракет «Онікс» із комплексу «Бастіон» на окупованій території Херсонської області. Атаки зазнали об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури Миколаєва. Про це повідомив речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

«На світанку на Миколаїв ворог спрямував 10 ракет типу «Онікс», випущених із ракетного комплексу «Бастіон» на окупованій Херсонщині. Вкотре атаковано об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста, а також зафіксовано влучання у сільськогосподарські угіддя у передмісті. Інформація про масштаби пошкоджень та наявність постраждалих уточнюється», – розповів Назаров.

Він додав, що вночі окупанти з важкої артилерії вдарили по околицях Великої Костромки. Жертв немає.

Як повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, ракетні удари окупанти почали наносити о 4:30 ранку. В результаті обстрілів постраждали об’єкти промисловості. Проте більшість ракет лягли у передмісті. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, 1 липня вранці по Миколаєву було завдано 12 ракетних ударів. Також сьогодні близько 4 ранку жителі Харкова чули звуки вибухів. У регіоні оголосили повітряну тривогу.