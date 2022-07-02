Обстріл Кременчука: рятувальники припинили пошукові роботи
Остаточна кількість загиблих встановлюється
Рятувальники завершили роботи на місці кременчуцького ТЦ «Амстор», в який 27 червня влучила ракета російських окупантів. Про це повідомив глава ОВА Дмитро Лунін.
«О 13:25 рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого ТЦ «Амстор» у Кременчуці. Остаточна кількість загиблих встановлюється», –йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у зруйнованому ракетним ударом торговому центрі Кременчука виявили вже 28 фрагментів тіл.
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.
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