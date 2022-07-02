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    Події в Україні

    Обстріл Кременчука: рятувальники припинили пошукові роботи

    Рятувальники вже знайшли 28 фрагментів тіл - Обстріл Кременчука: рятувальники припинили пошукові роботи
    Рятувальники вже знайшли 28 фрагментів тіл
    фото: ДСНС

    Остаточна кількість загиблих встановлюється

    Рятувальники завершили роботи на місці кременчуцького ТЦ «Амстор», в який 27 червня влучила ракета російських окупантів. Про це повідомив глава ОВА Дмитро Лунін.

    «О 13:25 рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого ТЦ «Амстор» у Кременчуці. Остаточна кількість загиблих встановлюється», –йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у зруйнованому ракетним ударом торговому центрі Кременчука виявили вже 28 фрагментів тіл.

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

    Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Полтавщина окупація #stoprussia
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    Обстріл Кременчука: рятувальники припинили пошукові роботи