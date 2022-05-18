  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Окупанти обстріляли пожежну частину в Харкові (фото)

    Внаслідок ворожого обстрілу постраждала пожежно-рятувальна техніка та депо рятувальників - Окупанти обстріляли пожежну частину в Харкові (фото)
    Внаслідок ворожого обстрілу постраждала пожежно-рятувальна техніка та депо рятувальників
    фото: ДСНС України

    Внаслідок обстрілу сталася пожежа у приватному будинку на площі 100 квадратних метрів

    В Харкові російські окупанти під час обстрілу пошкодили пожежно-рятувальну техніку та депо надзвичайників. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

    Як стало відомо, окупанти гатили по Київському районі міста. Знищили пожежний автомобіль, пошкодили, три пожежні автоцистерни та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль.

    Вибуховою хвилею вибиті всі вікна у будівлі пожежного депо. Крім того, пошкоджений особистий транспорт рятувальників.

    «Також знищений приватний будинок біля будівлі пожежного депо. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих серед цивільного населення та особового складу ДСНС. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у приватному будинку на площі 100 квадратних метрів, яку рятувальники ліквідували», – розповіли в пресслужбі ДСНС України.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Окупанти обстріляли пожежну частину в Харкові (фото)
    Окупанти обстріляли пожежну частину в Харкові (фото)
    Окупанти обстріляли пожежну частину в Харкові (фото)
    Окупанти обстріляли пожежну частину в Харкові (фото)
    Окупанти обстріляли пожежну частину в Харкові (фото)
    Окупанти обстріляли пожежну частину в Харкові (фото)
    Окупанти обстріляли пожежну частину в Харкові (фото)
    фото: ДСНС України

    Як повідомлялося, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа у Костянтинівці Донецької області постраждала від рук російських окупантів.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстріляли пожежну частину в Харкові (фото)