Окупанти обстріляли пожежну частину в Харкові (фото)

Внаслідок обстрілу сталася пожежа у приватному будинку на площі 100 квадратних метрів

В Харкові російські окупанти під час обстрілу пошкодили пожежно-рятувальну техніку та депо надзвичайників. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, окупанти гатили по Київському районі міста. Знищили пожежний автомобіль, пошкодили, три пожежні автоцистерни та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль.

Вибуховою хвилею вибиті всі вікна у будівлі пожежного депо. Крім того, пошкоджений особистий транспорт рятувальників.

«Також знищений приватний будинок біля будівлі пожежного депо. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих серед цивільного населення та особового складу ДСНС. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у приватному будинку на площі 100 квадратних метрів, яку рятувальники ліквідували», – розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Як повідомлялося, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа у Костянтинівці Донецької області постраждала від рук російських окупантів.