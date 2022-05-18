Рашисти зруйнували спортшколу, що виховала десятки чемпіонів (відео)

Тренери зруйнованої окупантами шокли переконані, що заклад знову оживе

Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа у Костянтинівці Донецької області постраждала від рук російських окупантів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У спортшколі, де до російського широкомасштабного вторгнення займалося близько 700 дітей, зараз – пустка і руйнування.

Заслужений тренер України Юрій Вепренцов, який виховав чемпіона світу, трьох призерів Європи та десятки чемпіонів України, переконаний, що школа знову оживе.

Як повідомлялося, в Донецькій області за добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів. Є загиблі та поранені.

Вночі 18 травня російська армія знищила на Донеччині ще один навчальний заклад – Авдіївську школу №1, яка згоріла вщент. Будівлю обстріляли забороненими фосфорними боєприпасами. У школі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися.