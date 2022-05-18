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    Рашисти зруйнували спортшколу, що виховала десятки чемпіонів (відео)

    У результаті обстрілів школа зазнала значних пошкоджень - Рашисти зруйнували спортшколу, що виховала десятки чемпіонів (відео)
    У результаті обстрілів школа зазнала значних пошкоджень
    фото: скріншот із відео

    Тренери зруйнованої окупантами шокли переконані, що заклад знову оживе

    Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа у Костянтинівці Донецької області постраждала від рук російських окупантів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    У спортшколі, де до російського широкомасштабного вторгнення займалося близько 700 дітей, зараз – пустка і руйнування.

    Заслужений тренер України Юрій Вепренцов, який виховав чемпіона світу, трьох призерів Європи та десятки чемпіонів України, переконаний, що школа знову оживе.

    Як повідомлялося, в Донецькій області за добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів. Є загиблі та поранені.

    Вночі 18 травня російська армія знищила на Донеччині ще один навчальний заклад – Авдіївську школу №1, яка згоріла вщент. Будівлю обстріляли забороненими фосфорними боєприпасами. У школі перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися.

    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти зруйнували спортшколу, що виховала десятки чемпіонів (відео)