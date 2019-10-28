Окупанти обстріляли Збройні Сили біля Золотого і Попасної



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Біля Золотого-4 бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Так збройні формування окупантів двічі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів по позиціях Об'єднаних сил біля Невельського.

Також були ще три обстріли українських позицій: біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів; неподалік Попасної – зі стрілецької зброї; біля Травневого – з автоматичних гранатометів та зі стрілецької зброї. Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано, повідомили у штабі.

Також у штабі додають, що підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких провокативних дій супротивника.

Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області.

Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

Також раніше повідомлялося, що ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4.

Втім, згодом у поліції заявили, що вони нікого не виселятимуть із Золотого-4.