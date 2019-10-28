Ситуація у Золотому загострюється, все може вийти з-під контролю. Свідчення добровольця

Активісти не були готові до візиту президента. Нікого з лідерів «Національного корпусу» чи «Національних дружин» на місці не виявилося

Олексій Бик: Коли повідомляють, що зброю з Золотого вилучили, то це перебільшення

Цими вихідними Золоте, що на Луганщині, знову опинилося у центрі уваги. На лінію фронту, до невеличкого містечка, де має відбутися розведення сил, завітав президент Володимир Зеленський. Глава держави вирішив особисто поцікавитися у місцевих їх думкою щодо доцільності розведення військ, про яке говорять уже кілька тижнів. Примітно, що глава держави також завітав до штабу добровольців, які найактивніше критикують так звану «формулу Штайнмаєра», яка й передбачає розведення сил. Ветерани, добровольці протестують проти таких планів у Золотому з 6 жовтня.

З відео, оприлюдненого пресслужбою президента видно, що активісти не були готові до візиту президента. Нікого з лідерів «Національного корпусу» чи «Національних дружин» на місці не виявилося. До глави держави натомість вийшов очільник «Нацкорпусу» у Миколаївській області Денис Янтар. Емоційна розмова на підвищених тонах завершилася проханням президента «прибрати зброю», яка, на його думку, перебуває у Золотому незаконно.

У понеділок, 28 жовтня МВС повідомило про те, що нібито після прохання президента добровольці вивезли зброю із Золотого. Але Денис Янтар це спростував. За даними добровольців, цю інформацію розповсюджують для того, аби вже ледь не завтра, 29 жовтня, розпочати відведення військ. Про активну підготовку до розведення сил свідчать і останні повідомлення від військових. Командуючий Операцією об’єднаних сил Володимир Кравченко повідомив, що розведення повинно відбутися у 30 населених пунктах. Він також додав, що пройти розведення має впродовж трьох діб і тільки після того, як впродовж 7 днів на ділянках, на яких має відбутися розведення не пролунає жоден постріл.

«Главком» поговорив з одним із найбільш публічних активістів, учасником акцій «Ні капітуляції!» в Золотому, колишнім членом «Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», поетом та екс-кореспондентом «Главкома» Олексієм Биком. Він розповів про зустріч добровольців із Зеленським та про те, що робитимуть націоналісти у разі відведення військ з українського боку.

Доброволець Олексій Бик

Напередодні президент зустрівся з активістами «Ні капітуляції» і попросив вивезти зброю. Це означає завершення акції протесту, принаймні в цьому населеному пункті?

Сьогодні немає жодної людини, яка би хотіла цю акцію завершити доки наші умови не виконані. Доки існує ризик розведення військ, ця акція не буде завершена, принаймні в тій спосіб, про який говорить Зеленський. Нещодавно було відеозвернення Андрія Білецького, в якому він сказав, що якщо президенту хочеться вивезти кілька десятків людей, які перебувають у Золотому, ми можемо привезти і 10 тисяч, які буде вивезти складніше.

«Нацкорпус» підозрював, що Володимир Зеленський нагряне до вашого штабу під час перебування в Золотому?

На оприлюдненому відео можна побачити, що на зустріч із президентом вийшли хлопці хто в термобілизні, хто в іншому одязі. Тобто займалися своїми справами ті, хто не був на чергуванні, на посту, і тут президент... Цей візит був неочікуваним. Існує певний стереотип, що «Нацкорпус», «Азов» - це люди, причетні до Авакова, а Аваков – причетний до Зеленського. Отже, це мав бути якийсь договорняк. Насправді з Аваковим конфлікт досить давно існує, біля двох років.

У «Нацкорпусі» були не раді неочікуваній зустрічі, але погодилися поспілкуватися?

На це є кілька причин. Наш ворог – не Зеленський, він президент України і не вчинив нічого антиукраїнського за великим рахунком. Хоча тяжіє до цього відчутно. Але якщо Зеленському хочеться отримати конфлікт і конфронтацію, він реально може отримати і те, і інше. Не бачу причини в тому, щоби з ним не поговорити, хлопців не оточували. Раніше Порошенко, коли хотів поговорити з «Правим сектором», приганяв колишніх «беркутівців», до нас на базу заганяв БТР. Нині все виглядало цивілізованіше. Це не виправдовує Зеленському за його «базар», який, може він так думав, додає йому авторитетності і ваги. Хоча насправді це виглядає комічно.

Ця зустріч «Нацкорпусу» з президентом не перша. Раніше компромісу досягти не вдавалося. Нині, схоже, також.

Розумієте, Зеленський приїхав туди не для того, щоби щось вирішити, домовитися. Він приїхав туди для того, щоби відзняти свій відеоролик. Якщо би йому хотілося вести якісь переговори, він би вів їх не з тими людьми, які там перебувають, а з керівництвом. Це було б логічно і відчутно ефективніше. Тобто він на таку зустріч приїхав би до Білецького (Андрія Білецького, лідера «Національного корпусу»), або до «Черкаса» (Ігоря Михайленка, лідера «Національних дружин»), до людей, які вирішують питання і впливають на ухвалення рішень.

МВС каже, що добровольці вивезли легальну зброю із Золотого після візиту президента. Натомість Денис Янтар, який і спілкувався із Зеленським на скандальному відео, це спростовує. Каже, що, як і раніше, зброя знаходиться у добровольців у Золотому. Хто каже правду?

Можу відповісти цитатою одного з моїх побратимів, який перебуває у Золотому. Дослівно: «зради великої немає». Але зрада маленька таки є. Коли говорять, що зброю звідти вилучили, то це перебільшення. Але є певні домовленості на цю тему між МВС і «Нацкорпусом». Все, що можу сказати.

Принаймні, правоохоронці зі свого боку кажуть, що зброю вивезли.

З того боку можуть говорити що завгодно. Ніхто зброю не вилучав, ніхто не має права вилучити легальну зброю, яка належить людині, яка отримала на неї дозвіл. Законних підстав вилучати зброю в людей як не було раніше, так і не має зараз нема. Більше того, скажу вам, що за останні роки керівництво правих рухів стимулює і постійно підштовхує своїх членів до того, щоби всі робили собі дозволи і реєстрували свою зброю – готувалися до того, що буде все розгорятися з новою силою, більшою, ніж раніше. Те, що ми бачимо нині, далеко не фінал. Якщо хтось думає що у нас заморожений конфлікт якийсь, як в Придністров’ї, то це художнє перебільшення. Бо він, цей конфлікт, тільки починається, до цього була тільки перша його фаза. Туди (до Золотого) ніхто не їхав з нелегальною зброєю, у нас же немає ідіотів. Інакше можна отримати серйозні проблеми.

Яка кількість ваших людей постійно перебуває у Золотому?

Перш за все, слід сказати, що розведення військ, за нашою інформацією, планується на завтра. Сьогодні у Золотому перебуває кілька десятків активістів, які мають зареєстровану, легальну зброю. Коли планувалося розведення військ на 9 жовтня, ми протягом ночі змогли звести кілька сотень людей з різних куточків України. Абсолютно реально туди ми зможемо стягнути тисячі людей, якщо виникне потреба, якщо влада вирішить нас звідти виставляти силою для того, щоби розводити війська.

Ігор Михайленко в інтерв’ю «Главкому» казав, що добровольці в разі розведення сил не зможуть замінити собою армію, виконувати її функції. То для чого звозити таку велику кількість людей?

Звісно, ми дорослі і розуміємо, що дозвіл на зброю отримати можна, але не дозвіл на танк чи міномет. Замінити армію силами добровольців неможливо. Але вони там виконують іншу функцію. Військові до нас підходять і кажуть: якщо ви звідти підете, нас виведуть. Тобто військове керівництво не може відвести війська, доки ми там. Перш за все, ми там для того, щоби військові не відійшли, щоби армія не пішла. Саме тому вони (керівництво держави) спочатку хочуть нас звідти вигнати, аби ми не зайшли на їхні позиції (позиції Збройних сил після відведення).

За словами Михайленка, заїжджати до Золотого зі зброєю вдавалося завдяки домовленостям на блокпостах. Але в разі, якщо 10 тисяч охочих приїдуть, де гарантія, що їх пропускатимуть?

Сам був свідком того, як хлопці зі зброєю проїжджали 9 жовтня. Хлопців намагалися «мурижити» на блокпостах, тягнули час, перевіряли дозволи, звіряли номери тощо. Це тривало досить довго, але законних підстав, щоби не пропустити людину, яка їде із зареєстрованою зброєю, не було. У нас офіційно немає ніякої війни.

Зупинити і не пустити на підставі проведення Операції об’єднаних сил – аргумент?

Наведу інший аргумент: Конституція має значно вищу силу за будь-який закон, наказ керівників Операції об’єднаних сил. Кожна людина має право на захист власного життя і право вільно пересуватися територією України. Оскільки офіційно немає війни, немає жодних законних підстав забороняти пересуватися з легальною зброєю. Якщо виникне ситуація, про яку ви кажете у своєму питанні, то подібне ж уже було 9 жовтня. На одному з блокпостів намагалися зупинити нашу колону, це відбувалося силами працівників правоохоронних органів. Все завершилося тим, що усі проїхали. Ситуація зараз настільки загострюється, що ніхто не виключає жодних варіантів. Все може вийти з-під контролю в усіх, не тільки у поліції, гаранта, а й навіть у Білецького. При тому, що він беззаперечний авторитет у «Національному корпусі» і «Національних дружин». Все залежить від того, як поводитимуться люди з того боку (з боку поліції). Одна справа, коли вони перекриють дорогу і нікого не пускатимуть. Інша – якщо вони наведуть зброю на хлопців, які воювали. Тобто все може піти не так, як сподіваються очільники МВС і держави.

Вас на початку місяця також намагалися затримати. Навіть повідомили під час перевірки на блокпості, що перебуваєте у розшуку. Чим завершилася та історія?

Дивна історія. Нас зупинили на блокпосту. У всіх, хто був у колоні, починають перевіряти документи, звіряти з базами даних. Коли до мене дійшла черга, дуже довго не було відповіді від бази даних. Аж потім кажуть: ви в списку на розшук, стаття 187 (розбій), частина 2, або 3. Ніби ще з 2014-го року. Хотіли мене допитати, але я відмовився. Запропонував мене затримати. Зрештою, вони почали з’ясовувати. Кинули запит у Печерський райвідділ Києва, адже зафіксовано, що нібито він уніс дані про мене у базу. Потім виявилася дивна картина, у райвідділі не виявилося жодних документів, які б свідчили про те, що на мене подали в розшук. По суті, виходить, хтось невідомий методично вносить таких, як я, в базу на розшук, не маючи на це ніяких підстав. Для чого? Відповідь проста. Якщо починаються масові акції протестів, почалися б затримання. Сотні таких, як я, можна було би затримати одночасно на 72 години, скажімо.

Чи є зараз якась комунікація добровольців з військом, з поліцією, на якому вона рівні?

З військовими у нас нормальні стосунки. На низовому рівні абсолютно точно контакт є, на керівному рівні, я впевнений в тому, що є певні домовленості, про які я не знаю. А що стосується працівників МВС, то тут вже ситуація складніша. Попри всі стереотипи, що добровольці всі – люди Авакова, у нас серйозний і давній конфлікт з ним є ще з Майдану. Конфлікт через недолюстровану систему, по суті, це найбільше кримінальне угрупування в Україні має місце. Тобто ясно, що Аваков, який пішов із Зеленським, має в якомусь сенсі забезпечувати його забаганки, інтерес. Якась комунікація (з МВС) відбувається, тим більше що деякі працівники правоохоронних органів теж колишні «азовці», люди з правих сил. Але я би не переоцінював ці домовленості. Бо домовлятися можна, а вірити – ніколи.

Але ж нібито є домовленості добровольців і МВС про спільне патрулювання? Як можна спільно патрулювати, не довіряючи одне одному?

У будь-якому випадку ми перебуваємо на одній території і робимо одну і ту ж саму роботу, бо інколи йдеться про те, що ми забезпечуємо порядок. У цьому сенсі немає причин конфліктувати, ми ж не агресивні люди, що один на одного кидаються. Попри те, що у нас є неприязнь, це не означає, що ми не маємо сідати їсти навіть за одним столом. Тому я не бачу нічого дивного і небезпечного для того, щоби разом виконувати якісь правоохоронні функції.

Якщо у відсотковому відношенні, скільки людей мають з собою легальну зброю у Золотому?

Перші, хто туди приїхав, усі мали зброю. Далі люди їхали вже по-різному. Думаю, до 50% там зі зброєю.

Михайло Глуховський, «Главком»

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