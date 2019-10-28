У поліції стверджують, що добровольців із Золотого не виганятимуть



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Наголошується, що поліцейські патрулюють у Золотому-4 щодня

Поліція нікого не виселятиме із Золотого-4. Про це повідомив заступник глави Національної поліції Вадим Троян, інформує Нацполіція у Facebook.

«Відпрацювання поліцейських і представників Військової служби правопорядку є необхідним заходом в районі проведення Операції Об’єднаних сил. При цьому поліція нікого не виселятиме із Золотого-4», - повідомив Троян.

За його словами, спільна група з поліцейських і військовослужбовців ВПС відвідала будівлю, де розмістилися представники Нацкорпусу, з метою звичайної перевірки.

Наголошується, що така перевірка є нормальною дією, оскільки територія, де розташований населений пункт Золоте-4, належить до зони проведення Операції Об’єднаних сил.

«Перевірила група ВСП і поліції, все нормально, це контакт, так і повинно бути. Ми перебуваємо в небезпечній зоні, тут потрібно так працювати щодня», - зазначив заступник глави Нацполіції.

Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області.

Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

Також раніше повідомлялося, що ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4.