Окупанти почали бомбити житлові квартали у Сумах та Охтирці
Ворог знищив будинок у селі Битиця.
Російські окупанти продовжують чинити цинічні звірства в Україні. Ворог вкотре почав бомбити будинки мирних людей. 7 березня 2022 року літаки окупантів почали бомбити житлові квартали у Сумах та Охтирці. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
«На жаль, ворог знищив будинок у селі Битиця. Інформація про загиблих та поранених постійно оновлюється. Водночас рятувальники розбирають завали та ліквідують пожежі. Медики теж виконують свою роботу. Отак насправді виглядає «рускій мір». Ми не пробачимо цього ніколи!» – написав голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Нагадаємо, Сумська область після навали російських загарбників зазнала значних руйнувань. Фото наслідків показав глава ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
Зокрема, у Роменському та Охтирському районах. У кількох селах там знищена інфраструктура, немає світла, і все це – у звичайних мирних місцевих.
Нагадаємо, учора на Сумщині окупанти зробили «живий щит» із людей для захисту своєї техніки.
Також на Сумщині: окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.
Напередодні влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв.
Як повідомлялося, Сумську область нищівно бомблять окупанти (відео).