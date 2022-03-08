Окупанти почали бомбити житлові квартали у Сумах та Охтирці

Ворог знищив будинок у селі Битиця.

Російські окупанти продовжують чинити цинічні звірства в Україні. Ворог вкотре почав бомбити будинки мирних людей. 7 березня 2022 року літаки окупантів почали бомбити житлові квартали у Сумах та Охтирці. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«На жаль, ворог знищив будинок у селі Битиця. Інформація про загиблих та поранених постійно оновлюється. Водночас рятувальники розбирають завали та ліквідують пожежі. Медики теж виконують свою роботу. Отак насправді виглядає «рускій мір». Ми не пробачимо цього ніколи!» – написав голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.