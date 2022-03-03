Ситуація на Сумщині: область нищівно бомблять окупанти (відео)

Вороги завдали авіаудару по ТЕЦ, відомо про двох загиблих

«Територія пекла» – голова ОДА про стан

Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький повідомив про те, що російські окупанти бомблять Суми та область. Про це йдеться у його Telegram-каналі.

«В Охтирці в Сумській області немає опалення та електроенергії, також російські війська бомблять Суми. В принципі, вся Сумська область зараз – територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська. Бомбардування міста Суми почалося близько 18:00», – повідомляє Живицький.

Він зазначив, що жителів Охтирки потрібно негайно евакуювати, оскільки місто залишилося без тепла.

«Охтирка залишається без тепла. Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з цього міста, тому що через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам'яну пастку без води, світла та електроенергії.

Також вже добу працюємо над організацією евакуації з території області. Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення. Це вже не Путін. Путін – божевільний карлик. А сьогодні прості росіяни вбивають наших дітей, людей похилого віку. Просто знищують нашу країну. Без жодної причини», – сказав голова Сумської ОДА.

Також голова Охтирської громади Павло Кузьменко повідомив, що російська авіація почала бомбити мирне місто. Бомба потрапила в ТЕЦ, також обстріляні житлові квартали.

За попередніми даними ДСНС, від авіаудару по ТЕЦ загинули дві людини. Ще одну людину передали медикам.

Нагадаємо, вранці окупанти ракетним ударом знищили кадетський корпус у Сумах (фото).

Раніше голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький звернувся до керівництва ЗСУ, влади та всіх громадян із проханням про допомогу. Він повідомив, що на Сумщину зайшло вже більше десятка тисяч ворожої техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області.

Читайте також: