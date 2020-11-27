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    Окупанти п'ять разів відкривали вогонь на Донбасі

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    Бойовики відкривали вогонь з великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета і стрілецької зброї - Окупанти п'ять разів відкривали вогонь на Донбасі
    Бойовики відкривали вогонь з великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета і стрілецької зброї

    Ворожий вогонь був зафіксований в передмісті Авдіївки

    У п'ятницю, 27 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушували режим припинення вогню. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Так, ворожий вогонь був зафіксований в передмісті Авдіївки. Бойовики відкривали вогонь з великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

    В районі населеного пункту Дослідне окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет, а неподалік Шумів двічі обстрілювали українські позиції з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

    Крім того, в районі населеного пункту Водяне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.

    В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

    Також нагадаємо, що Росія почала призов жителів «Л/ДНР» до своєї армії

    З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

    Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

     

    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі
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