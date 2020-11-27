Окупанти п'ять разів відкривали вогонь на Донбасі

Бойовики відкривали вогонь з великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета і стрілецької зброї

Ворожий вогонь був зафіксований в передмісті Авдіївки

У п'ятницю, 27 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушували режим припинення вогню. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, ворожий вогонь був зафіксований в передмісті Авдіївки. Бойовики відкривали вогонь з великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Дослідне окупанти застосували ручний протитанковий гранатомет, а неподалік Шумів двічі обстрілювали українські позиції з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

Крім того, в районі населеного пункту Водяне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Також нагадаємо, що Росія почала призов жителів «Л/ДНР» до своєї армії.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».