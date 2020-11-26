Росія відправила на Донбас сотий «гумконвой». Україна висловила протест

Переміщення так званого гумконвою відбулося через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган»

Російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур

У четвер, 26 листопада, сотий «гумконвой» росіян в'їхав на тимчасово окуповану територію ОРДЛО.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Оскільки переміщення «гумконвою» знову відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження, без виконання контрольних функцій», – прокоментували у прикордонній службі.

Зазначається, що через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» на в’їзд в Україну прослідувало дві колони так званого гумконвою у складі 14 автомобілів.

«У вантажівках, які були заповнені на 40-50%, нібито перевозили медичне обладнання та медикаменти», – підкреслили прикордонники.

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Росії через відправку чергового гуманітарного конвою на окупований Донбас.

Про це йдеться у заяві пресслужби відомства.

«Росіяни унеможливлюють огляд вантажу українськими митниками та прикордонниками, як передбачено законодавством України та двосторонніми міжнародними договорами», – зазначається у повідомленні.

У МЗС додали, що будуть відповідним чином реагувати на всі наступні протиправні дії Росії.

До слова, 25 листопада головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що на окупованому Донбасі перебуває не більше 3 тисяч військових РФ, які виконують роль інструкторів та помічників командирів.

Крім того Хомчак повідомив, що за 122 дні «перемир’я» загинуло четверо українських бійців.