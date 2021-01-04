Окупанти сьогодні двічі порушили режим тиші

У штабі запевнили, що внаслідок обстрілів втрат та поранень серед українських військових немає

Від початку поточної доби, 4 січня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільні постріли в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Другий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Луганське. Тут ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів», – мовиться у повідомленні.

У штабі запевнили, що внаслідок обстрілів втрат та поранень у лавах Об'єднаних сил немає.

Днем раніше бойовики сім разів обстріляли військових із забороненої зброї. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Напередодні нового року місія ОБСЄ зафіксувала майже 100 порушень на Донбасі за добу.

Також ОБСЄ знайшла на окупованому Донбасі російський радіокомплекс «Житель».

Окрім того, на тимчасово окупованих територіях фіксували системи електронної боротьби Р-934Б «Синиця», РБ-636 «Свєт-КУ», 1Л269 «Красуха-2», РБ-109A «Биліна», комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА «Репелент-1», станція перешкод «Тірада-2», комплекс радіоелектронної розвідки «Торн», радіолокаційна станція наземної розвідки «Кредо-М1» тощо.

Усі ці системи та комплекси ніколи не були на озброєнні Збройних сил України.