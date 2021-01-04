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    Доба на Донбасі: бойовики сім разів обстріляли військових із забороненої зброї

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    Доба на Донбасі: бойовики сім разів обстріляли військових із забороненої зброї - Доба на Донбасі: бойовики сім разів обстріляли військових із забороненої зброї
    Доба на Донбасі: бойовики сім разів обстріляли військових із забороненої зброї

    Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ

    Протягом минулої доби, 3 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

    Більшість із них ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, поблизу населених пунктів Мар’їнка, Лебединське та Красногорівка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Лебединського, Пісків та Мар’їнки – з великокаліберних кулеметів, а неподалік Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Південного російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

    Серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було.

    Від початку поточної доби, 4 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас СЦКК Операція Об’єднаних сил
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