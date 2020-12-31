Місія ОБСЄ зафіксувала майже 100 порушень на Донбасі за добу

Більшість порушень відбулося в районах на північ від Широкіно і поблизу Донецької фільтрувальної станції

В Донецькій області СММ ОБСЄ зафіксувала 58 порушень режиму припинення вогню. Ще 37 порушень у Луганській області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, більшість порушень відбулося в районах на північ від Широкіно і поблизу Донецької фільтрувальної станції. Усього за попередній звітний період зафіксовано 299 таких порушень.

У Луганській області СММ 37 зафіксувала порушень режиму припинення вогню, включаючи 10 вибухів невизначеного походження, на північ від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період в області зафіксовано 2 порушення таких.

Всього з дня досягнення домовленості про перемир'я, яке набуло чинності 27 липня, ОБСЄ зафіксувала вже не менше 5 055 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Крім того, 28 грудня бойовики 13 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Однак ситуація залишалася контрольованою.

Додамо, що 29 грудня в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув український військовий. Причини його смерті уточнюються.