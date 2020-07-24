Окупанти тричі прицільно обстріляли позиції українських захисників графіка



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Втрат серед українських бійців немає

Вночі та зранку окупанти випустили 28 мін переважно 120-го калібру

Сьогодні російські окупаційні війська здійснили три прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил, при цьому застосовували важке озброєння.

Про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник міністерства Дмитро Гуцуляк.

«Тричі під ворожим вогнем перебували наші оборонці Старогнатівки. Тут російсько-окупаційні війська щоразу вели обстріли з мінометів. Також застосовували гранатомети й стрілецьке озброєння та БМП. Загалом вночі та зранку окупанти випустили 28 мін переважно 120-го калібру», - сказав він.

За наявною інформацією, втрат від початку доби внаслідок ворожих обстрілів серед українських військових немає.

Втрати окупантів уточнюються.

Нагадаємо, 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи було прийнято рішення про повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

Також в ОБСЄ повідомили деталі нових домовленостей щодо Донбасу.