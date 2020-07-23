Припинення вогню на Донбасі: вже втомився рахувати, скільки їх було підписано

Про чергове повне і «всеохоплююче припинення» вогню

Мовою оригіналу

Вчера военным удалось согласовать очередное «полное и всеобъемлющее» прекращение огня.

Такие переговоры, касающиеся разведения сил, перемирий и прочих военных вопросов, проходят в подгруппе по безопасности, без нашего участия. Их ведет военное командование, поэтому деталей не знаю.

Могу сказать только, что настроен скептически, так как подобных «окончательных» перемирий было подписано уже примерно 100500 и все с известным результатом. Например, предыдущее «всеобъемлющее и бессрочное» прекращение огня было договорено год назад – с полуночи 21 июля 2019 года.

Что касается политической подгруппы, в которой я состою, то там привычный тупик, без перемен. Российские представители от ОРДЛО опять устроили истерику – на этот раз из-за постановления Верховной Рады 3809 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году».

В этом постановлении российских представителей возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться только после «вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины». Россияне потребовали, чтобы украинская сторона это постановление отменила, но были, разумеется, вежливо посланы по известному адресу.