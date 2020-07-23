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    Думки вголос

    Припинення вогню на Донбасі: вже втомився рахувати, скільки їх було підписано

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Росіянам не сподобалась постанова про призначення місцевих виборів - Припинення вогню на Донбасі: вже втомився рахувати, скільки їх було підписано
    Росіянам не сподобалась постанова про призначення місцевих виборів
    LB.ua

    Про чергове повне і «всеохоплююче припинення» вогню

    Мовою оригіналу

    Вчера военным удалось согласовать очередное «полное и всеобъемлющее» прекращение огня.

    Такие переговоры, касающиеся разведения сил, перемирий и прочих военных вопросов, проходят в подгруппе по безопасности, без нашего участия. Их ведет военное командование, поэтому деталей не знаю.

    Могу сказать только, что настроен скептически, так как подобных «окончательных» перемирий было подписано уже примерно 100500 и все с известным результатом. Например, предыдущее «всеобъемлющее и бессрочное» прекращение огня было договорено год назад – с полуночи 21 июля 2019 года.

    Что касается политической подгруппы, в которой я состою, то там привычный тупик, без перемен. Российские представители от ОРДЛО опять устроили истерику – на этот раз из-за постановления Верховной Рады 3809 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году».

    В этом постановлении российских представителей возмутила фраза о том, что выборы на оккупированных территориях могут проводиться только после «вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины». Россияне потребовали, чтобы украинская сторона это постановление отменила, но были, разумеется, вежливо посланы по известному адресу.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас Мінські угоди війна ОРДЛО
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