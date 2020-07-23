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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі двічі обстріляли позиції українських захисників

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    Ситуація в районі проведення операції Об&rsquo;єднаних сил залишається контрольованою - Окупанти на Донбасі двічі обстріляли позиції українських захисників
    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою

    За поточну добу, внаслідок ворожих обстрілів, втрат у лавах Об’єднаних сил немає

    Незаконні збройні формування Російської Федерації 23 липня двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба ООС.

    Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», ворог на світанку відкривав вогонь у бік українських опорних пунктів поблизу Старогнатівки.

    Ще один обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Неподалік Причепилівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    За поточну добу, внаслідок ворожих обстрілів, втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

    На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

    Як повідомлялося раніше, окупанти обстріляли українських захисників під Старогнатівкою.

    До слова, в ОБСЄ повідомили деталі нових домовленостей щодо Донбасу.
    Напередодні на засіданні Тристоронньої контактної групи було прийнято рішення про повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

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