Окупанти на Донбасі двічі обстріляли позиції українських захисників



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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою

За поточну добу, внаслідок ворожих обстрілів, втрат у лавах Об’єднаних сил немає

Незаконні збройні формування Російської Федерації 23 липня двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба ООС.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», ворог на світанку відкривав вогонь у бік українських опорних пунктів поблизу Старогнатівки.

Ще один обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Неподалік Причепилівки збройні формування РФ вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За поточну добу, внаслідок ворожих обстрілів, втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомлялося раніше, окупанти обстріляли українських захисників під Старогнатівкою.