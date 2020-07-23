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    Окупанти обстріляли українських захисників під Старогнатівкою

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    Сьогодні&nbsp;збройні формування Російської Федерації один раз відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об&rsquo;єднаних сил - Окупанти обстріляли українських захисників під Старогнатівкою
    Сьогодні збройні формування Російської Федерації один раз відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил

    Зранку бойовики гатили зі станкових протитанкових гранатометів

    Російські окупаційні війська від початку доби 23 липня один раз відкривали вогонь на Донецькому напрямку.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

    «Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації один раз відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил. За наявною інформацією, з початку поточної доби бойових втрат серед українських захисників, немає», - повідомив речник.

    За словами Шаравари, у період з 06.30 по 07.05 російські окупаційні війська вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів по позиціях українських захисників поблизу Старогнатівки, що на Донецькому напрямку. На ворожі обстріли, українські військові оперативно відповідали з наявних вогневих засобів.

    До слова, в ОБСЄ повідомили деталі нових домовленостей щодо Донбасу.
    Напередодні на засіданні Тристоронньої контактної групи було прийнято рішення про повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

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