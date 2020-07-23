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    В ОБСЄ повідомили деталі нових домовленостей щодо Донбасу

    • Розсилка
    В ОБСЄ повідомили деталі нових домовленостей щодо Донбасу

    Режим припинення вогню повинен дотримуватися до повного врегулювання конфлікту, - вважають в ОБСЄ

    Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі посол Хайді Грау розкрила деталі домовленостей про повне припинення вогню на Донбасі.

    У своїй заяві вона перерахувала заходи щодо посилення режиму припинення вогню з 27 липня 2020 року керівництвом Збройних сил України і керівництвом збройних формувань ОРДЛО.

    Вони повинні дотримуватися до повного врегулювання конфлікту.

    Ці заходи передбачають:

    • заборону на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;
    • заборону на застосування вогню, включаючи снайперський;
    • заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, в першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;
    • ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;
    • створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі;
    • вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм. Про видання таких наказів буде повідомлена ТКГ;
    • вищезгадані заходи не можуть бути повністю або частково дезавуйовані ніякими іншими наказами, в тому числі секретними.

    В ОБСЄ пояснили, що під наступальними діями слід розуміти будь-які спроби змінити позиційне розміщення військ, яке склалося на момент прийняття заяви, включаючи додаткове інженерне обладнання позицій і будь-яке просування або переміщення озброєних осіб в бік противника. Йдеться також і про проведення розвідувальних або диверсійних дій.

    Керівництво Збройних сил України та збройних формувань ОРДЛО повинні публічно заявити про видання наказів з перерахуванням всіх зазначених заходів.

    «Я сподіваюся, що підтверджені заходи принесуть довгоочікувану тишу в зону конфлікту і більше спокою цивільному населенню», — резюмувала Грау.

    Напередодні на засіданні Тристоронньої контактної групи було прийнято рішення про повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

    В останні два тижні бойовики систематично порушують режим припинення вогню на Донбасі. Це призводить до жертв серед українських військових.

    ОБСЄ бойовики на Донбасі Мінські угоди війна ОРДЛО окуповані території озброєння
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