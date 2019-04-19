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    Окупанти анонсували запуск пробного поїзда Керченським мостом

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    Будівництво залізниці на Кримському мосту - Окупанти анонсували запуск пробного поїзда Керченським мостом
    Будівництво залізниці на Кримському мосту

    Продаж квитків на поїзди, які йтимуть на анексований півострів з РФ, відкриється у вересні

    Окупанти в Криму планують запустити пробний залізничний рух Керченським мостом планується в серпні-вересні цього року.

    Про це заступник голови «уряду» анексованого Криму Михайло Селезньов, повідомляє видання «Крим.Реалії».

    Пробний залізничний поїзд Керчинським мостом, який з'єднує РФ із окупованим Кримом, планує запустити в серпні-вересні цього року, йдеться у повідомленні.

    «Перше полотно з боку Тамані і з боку Криму мостом прокладено. Розкрию маленьку таємницю, в серпні-вересні буде здійснено перший пробний рух залізничною частиною Керченського мосту для того, щоб відрегулювати всі процеси. Початок сполучення, як і планувалося, відбудеться в грудні», - зазначив Селезньов.

    Водночас начальник «дирекції» з обслуговування пасажирів так званої Кримської залізниці Володимир Резніченко стверджує, що перший пасажирський потяг проїде Керченським мостом 8 грудня. Продаж квитків на поїзди, які йтимуть на анексований півострів з РФ, відкриється у вересні. Передбачається, що поїзди курсуватимуть з 11 російських міст.

    У середині квітня ЗМІ повідомляли, що на Керченському мосту почали будувати залізницю з боку Керчі.

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